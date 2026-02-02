Hinchas agredieron a conductor de trufi y pasajeros tras el clásico cruceño

Los disturbios registrados luego del clásico cruceño no solo enfrentaron a barras de los equipos rivales, sino que también afectaron a personas que nada tenían que ver con el evento deportivo. Un conductor de trufi y su pasajero denunciaron haber sido brutalmente agredidos mientras realizaban su trabajo habitual.

Según el testimonio del conductor, un grupo de hinchas interceptó la movilidad al identificar a un pasajero que presuntamente vestía una polera del club Oriente Petrolero, aunque esta se encontraba cubierta por otra prenda.

“Estaba trabajando yo, llevando pasajeros, y lo agarraron a uno que supuestamente era de la barra de Oriente”, señaló. “Él tenía la polera de Oriente, pero tenía otra polera encima. Yo no sé cómo lo habrán reconocido, pero lo agarraron y se metieron al medio”, agregó.

Sin mediar explicación, rompieron los vidrios del trufi, golpearon al pasajero dentro del vehículo y agredieron físicamente al conductor. Además, robaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias de los pasajeros, incluyendo la renta diaria del chofer y objetos personales como una cadena.

“Me quebraron el vidrio, al muchacho lo golpearon como quisieron ahí dentro de la movilidad”, afirmó. “Mi plata, la renta que tenía para entregar, todingo me lo sacaron”, lamentó.

El propietario del vehículo señaló que los agresores se encontraban en estado de ebriedad y causaron cuantiosos daños materiales a la movilidad.

Anunció que en las próximas horas formalizará la denuncia correspondiente junto al presidente de la organización de trufis, exigiendo que se investigue el hecho y se reparen los daños ocasionados.

Mira la programación en Red Uno Play