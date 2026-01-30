¡Atención! Confirman suspensión del clásico cruceño programado para este domingo

El clásico cruceño, programado para este domingo a las 15:00 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, fue suspendido oficialmente debido a las deudas que mantienen Oriente Petrolero y Blooming ante la FIFA.

La determinación fue asumida tras una reunión del Consejo Superior de la División Profesional, realizada de manera virtual mediante la plataforma Zoom.

Según se informó, Oriente Petrolero registra cuatro casos pendientes de pago, mientras que Blooming acumula dos procesos aún sin cancelar, situación que impide la habilitación de jugadores y la disputa del encuentro.

En total, seis clubes de la División Profesional presentan deudas vigentes ante la FIFA, motivo por el cual no podrán disputar partidos este fin de semana. En contraste, diez clubes que no registran obligaciones pendientes sí estarán autorizados para jugar los compromisos correspondientes al torneo de verano.

