Oriente busca romper su mala racha en el clásico cruceño ante Blooming

Oriente Petrolero se prepara para enfrentar este domingo a Blooming en el clásico cruceño, con la intención de romper una larga racha de más de 1.000 días sin triunfos frente a su eterno rival. El debutante técnico del Albiverde en el clásico, Copito Andrada, prometió entrega total de sus jugadores en el campo.

“El equipo que vamos a poner en cancha va a dejar la vida por ellos, por su familia, por su hinchada, la institución y para estar peleando ahí arriba los primeros puestos en la clasificación”, manifestó Andrada en conferencia de prensa.

El plantel de Oriente llega completo al clásico, sin bajas por suspensiones ni lesiones, lo que permitirá al entrenador argentino contar con todos sus jugadores.

“Están trabajando espectacular, ya pasó el luto, esto es como la vida”, agregó Andrada.

El técnico mantendrá a Pablo Vaca y Sebastián Álvarez en la zaga central, mientras que detrás de ellos la portería será defendida por el exjugador de Blooming Fernando Cárdenas. La creación de juego estará a cargo de Ricardo Centurión y Henry Vaca, mientras que el ataque lo comandarán Gilbert Álvarez y el argentino Chury Cristaldo.

Para intentar romper la mala racha frente a Blooming, Oriente confía además en el apoyo masivo de su hinchada, que colmará las tribunas del estadio Real Santa Cruz, con asistencia exclusiva de aficionados del Albiverde.

