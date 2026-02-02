TEMAS DE HOY:
Educación

Con acto cívico y entrega de material educativo, Copacabana será sede de la inauguración del año escolar

La jornada comenzará con el recibimiento del mandatario por parte de autoridades municipales y organizaciones vivas del municipio en la Plaza de Armas, para luego dar paso al acto central programado para las 9:00.

Red Uno de Bolivia

02/02/2026 8:06

La Paz

La Unidad Educativa Coronel Félix Rosa Tejada, ubicada en la localidad de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, será la sede oficial de la inauguración del año escolar 2026, acto que contará con la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

El alcalde de Copacabana, Teófilo Choquevillca, brindará las palabras de bienvenida y declarará Huésped Ilustre al Primer Mandatario, en el marco del inicio oficial de la gestión educativa.

Durante el acto, se prevé que la ministra de Educación, Beatriz García, ponga en vigencia la Resolución Ministerial 0001/2026 y realice la entrega de material escolar destinado a las unidades educativas del distrito.

La unidad educativa sede del evento es destacada por sus proyectos de robótica ecológica, así como por la participación de sus estudiantes en expresiones poéticas y danzas tradicionales.

La inauguración del año escolar 2026 se desarrollará de manera simultánea en distintas regiones del país, como parte de un acto simbólico nacional. Autoridades educativas y gubernamentales encabezarán actividades en unidades educativas de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Beni, Oruro, Pando y Tarija.

 

