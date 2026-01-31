¿Habrá reforzamiento escolar en 2026? Esto es lo que pasará en los colegios del país

La duda estaba instalada entre padres de familia y estudiantes: ¿habrá o no reforzamiento escolar este 2026 en las unidades educativas del país? La respuesta es sí, pero con una modalidad renovada que busca apoyar el aprendizaje sin generar más presión en los alumnos.

Durante la gestión escolar 2026, los estudiantes que presenten dificultades en alguna materia recibirán reforzamiento académico dentro del horario regular de clases, sin necesidad de asistir a clases extra ni extender la jornada escolar.

La nueva estrategia del Ministerio de Educación establece que los docentes planificarán espacios específicos dentro de sus clases para reforzar contenidos complejos, aclarar dudas y acompañar de manera más cercana a los estudiantes que necesiten apoyo adicional.

Este reforzamiento será constante, organizado y preventivo, permitiendo que los alumnos superen sus dificultades a tiempo, sin acumulación de tareas ni retrasos en el avance del curso. La medida apunta a fortalecer el aprendizaje continuo y evitar que los vacíos académicos se arrastren durante el año.

Todo el proceso se desarrollará a lo largo del calendario escolar 2026, que se extiende desde el 2 de febrero hasta el 2 de diciembre, garantizando un acompañamiento pedagógico sostenido y un aprendizaje más sólido para todos los estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play