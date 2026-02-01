Santa Cruz: Médicos exigen pagos atrasados y alcalde les insta a retomar funciones

Aunque el paro de 72 horas de los trabajadores en salud llegó a su fin el pasado viernes, la problemática que afecta al sector continúa sin resolverse, alertaron sus dirigentes.

Rocío Rivero, secretaria general de Fesirmes, explicó que, aunque el paro se cumplió el viernes, persisten varios problemas administrativos que afectan la atención médica a la población.

“El día lunes hemos cursado una nueva invitación al señor alcalde municipal para sentarnos en una mesa de diálogo. Pero seguimos con la misma problemática; todavía queda un porcentaje de profesionales que no han recibido su salario”, señaló.

Rivero puntualizó tres temas críticos que requieren atención inmediata: el pago del subsidio por lactancia, pendiente para más de 500 profesionales desde hace un año; la Caja Nacional, cuyo pago solo se garantiza hasta hoy, 31 de enero; y el pago de las AFP. “Los que han ido a recibir atención les han dicho que a partir de mañana ingresa en mora el municipio y nuevamente nos quedaremos sin atención médica”, advirtió.

La dirigente recordó que los profesionales buscan garantizar sus derechos y mantener la atención regular de salud. Por ello, anunciaron su intención de dialogar con los candidatos a la alcaldía y gobernación, para que conozcan de cerca la situación antes de asumir cargos.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, respondió a las advertencias de una nueva medida de presión de los trabajadores y les instó a retomar sus labores.

“Que vayan a trabajar, ya se les pagó. Cincuenta y tantos millones hemos depositado. ¿Y saben cuántos días trabajaron? Catorce. Más de veinticinco millones se han guardado sin trabajar”, afirmó.

El alcalde sostuvo que no hay recursos para contratar más personal y destacó que, desde que asumió el cargo, el número de contratos en el sector salud pasó de 3.600 a más de 6.000. Además, aseguró que se han habilitado diez hospitales y los sueldos están al día.

