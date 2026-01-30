Se disparan las ventas: ¿Por qué los cruceños están cambiando el auto por la moto?

El paisaje urbano de Santa Cruz está experimentando una transformación acelerada con el uso masivo de motocicletas en sus principales vías. Los comerciantes del sector confirman un repunte significativo en las ventas, impulsado principalmente por ciudadanos que buscan reducir sus costos de transporte.

En las concesionarias locales, el movimiento es constante y se llegan a comercializar hasta cuatro unidades por semana en los puntos más concurridos.

"Es más económico en el tema de la gasolina porque son más ahorradores; en estos días la moto de trabajo es la que se vende más", afirmó un representante del sector.

La tendencia no solo beneficia a las tiendas, sino que ha saturado la capacidad de los talleres mecánicos por la alta demanda de mantenimiento. Un especialista del área destacó que "más económico es arreglar una moto que un auto por el momento", resaltando también la ventaja del bajo consumo de combustible.

Por su parte, los compradores ven en este vehículo una herramienta de supervivencia económica frente a la coyuntura actual.

"Es la mejor opción en este momento, más factible, más económico", señaló un usuario que recientemente adquirió una unidad para su traslado diario.

Mira la programación en Red Uno Play