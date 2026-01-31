“Yo no sé qué contiene esa bolsa”: mujer devolvió 30 mil bolivianos que le entregaron por error

Lo que parecía una compra rutinaria terminó en un malentendido cuando una bolsa con 30.000 bolivianos fue entregada por error a una cliente. Isabel Contreras regresó al comercio por un paraguas olvidado y recibió del hijo de la dueña la bolsa con dinero, confundiéndolo con sus propios productos.

La mujer se retiró del lugar sin revisar el contenido y el comerciante, al notar la ausencia del capital, procedió a sentar la denuncia formal. “La señora dejó en la agencia sus bolsas, las sacó por adelante y se fueron en taxi”, detalló el afectado sobre el momento de la partida.

Este viernes por la noche, Contreras se presentó voluntariamente para devolver el dinero y aclarar que nunca tuvo intención de apropiarse de lo ajeno.

“Yo no sé qué contiene esa bolsa porque no la abrí; si yo hubiera sabido, en ese mismo momento la hubiera traído”, enfatizó la mujer.

Al recuperar el monto íntegro, los propietarios celebraron la buena fe de la ciudadana y confirmaron que reconocerán su valioso gesto. “Gracias señora por traer el dinero; vamos a reconocerle por devolverlo”, manifestó la comerciante tras el cierre del incidente.

