300 camiones bolivianos se encuentran varados en la ruta hacia Arica

Desde este jueves 29 de enero se reporta un corte de la vía internacional Bolivia-Chile, donde más de 300 camiones de carga boliviana se encuentran varados en el sector. Existe preocupación por el transporte internacional.

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, declaró que existe un tramo cerrado entre Arica y la frontera Tambo Quemado, situación que impide el transporte pesado.

“En este tramo en el lado chileno, donde este último mes hemos visto bastantes dificultades por parte de los transportistas de poder llegar a Bolivia (…) igual tenemos muchos problemas en el tramo Iquique – Pisiga, donde en el lugar llamado Chusmiza ha existido prácticamente dos semanas de tránsito lento, donde tardamos hasta dos días en poder pasar”, declaró Ayllón.

La ruta Bolivia-Chile se encuentra cerrada y los técnicos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile ya realizan los trabajos de limpieza para poder habilitar la ruta lo antes posible.

Mira la programación en Red Uno Play