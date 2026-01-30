El Alto: alcaldesa pide seriedad al Concejo sobre las tarifas del transporte

En esta semana, el Concejo Municipal de El Alto aprobó una ley que abrogaba el incremento transitorio de las tarifas del transporte público; la primera autoridad del municipio ha solicitado al concejo ser serios sobre este tema que podría derivar en enfrentamientos físicos.

Ante esta situación, Copa declaró que se debe realizar un estudio para definir los costos sobre las tarifas del pasaje, además de la calidad del servicio que se ofrece por los transportistas y medidas para poder terminar con el trameaje.

“Exhortarlos sobre este tema, no se debe hablar ligeramente; es un tema muy conflictivo para la población, podemos llegar a tener enfrentamientos físicos en algunos sectores, ya estamos viendo con preocupación”, señaló la autoridad.

En la ciudad de El Alto, los distritos 6 y 3 en estos días salieron en bloqueo para manifestar su rechazo al incremento de los pasajes y el poco control a los conductores que no cumplen su ruta y en horas de la noche llegan a cobrar hasta Bs 4 por el pasaje.

