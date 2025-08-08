TEMAS DE HOY:
(VIDEO): Youtuber argentino realiza un video y expone la peligrosidad de las calles de la Ceja de El Alto

En medio de la transmisión en vivo, halló a un hombre sin ropa, quien presuntamente habría sufrido un asalto minutos antes de ser abordado por el youtuber.

Red Uno de Bolivia

07/08/2025 22:37

Foto: Captura de video
El Alto

En una transmisión en vivo, el youtuber argentino, explicó a sus seguidores sobre la inseguridad que se vive en la Ceja de El Alto, y encontró a un hombre sin ropa quien presuntamente había sido asaltado minutos antes de ser abordado.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y generaron miles de comentarios en redes sociales.

En el video también se observa como el youtuber ofrece ayuda a la persona encontrada, quien estaba intentando subir a una movilidad para llegar a su casa.

Recordemos que hace meses atrás un joven universitario fue apuñalado a plena luz del día, y falleció en el puente de la Ceja de El Alto.

 

