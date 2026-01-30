Choque en cadena deja tres heridos, entre ellos una embarazada en el segundo anillo de Santa Cruz

Un choque en cadena protagonizado por cuatro vehículos dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas una mujer embarazada, la tarde de este viernes en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho de tránsito ocurrió entre la avenida Brasil y la avenida Virgen de Cotoca, capital cruceña, una zona de alto flujo vehicular. De acuerdo con datos preliminares, el accidente se habría originado cuando uno de los conductores realizó un frenado brusco, lo que provocó que el vehículo que circulaba detrás impactara por la parte posterior. La fuerza del choque generó una colisión sucesiva que involucró a otros dos motorizados, configurando un choque en cadena.

Mujer embarazada entre los heridos en choque en cadena en Santa Cruz. FOTO: Luis Coronado, periodista de Red Uno.

Producto del accidente, tres personas resultaron con lesiones de diversa consideración. Entre los heridos se encuentra una mujer en estado de gestación y otra persona que habría sufrido fracturas, presuntamente en la clavícula. Equipos de emergencia llegaron al lugar para brindar asistencia y trasladaron a los afectados a centros médicos cercanos.

El incidente también generó congestión vehicular en la zona mientras se realizaban las tareas de auxilio y el retiro de los vehículos siniestrados.

Las autoridades de Tránsito se hicieron presentes para iniciar las investigaciones que permitan establecer responsabilidades. Se espera un informe oficial en las próximas horas para confirmar las causas del hecho y el estado de salud de los heridos.

