Cochabamba abre oficina para atender denuncias de avasallamientos de tierras

La oficina funcionará como una ventanilla de información y seguimiento, donde se ordenarán las denuncias, se aportarán insumos técnicos y se facilitará la fiscalización parlamentaria.
30/01/2026 14:53
La Cámara Agropecuaria de Cochabamba, en coordinación con el diputado Luis Laredo y las víctimas de avasallamientos de tierras, inauguró una oficina de atención rápida destinada a atender denuncias y brindar apoyo técnico a quienes sufren este problema.
“La ley requiere información estructurada para ejercer un control efectivo”, dijo. La oficina estará ubicada en la avenida Ayacucho con General Achá.
“Vamos a poder elaborar informes sobre estas denuncias y pasar esos reportes a mi equipo para canalizarlos a las autoridades correspondientes”, agregó.
Un agricultor afectado señaló que “la ley siempre estuvo allí, pero faltó voluntad política para aplicarla”. La nueva oficina busca cerrar esa brecha y garantizar que las denuncias lleguen a las instancias que puedan darles respuesta.
