Cochabamba abre oficina para atender denuncias de avasallamientos de tierras

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba, en coordinación con el diputado Luis Laredo y las víctimas de avasallamientos de tierras, inauguró una oficina de atención rápida destinada a atender denuncias y brindar apoyo técnico a quienes sufren este problema.

El diputado Laredo explicó que la oficina funcionará como una ventanilla de información y seguimiento, donde se ordenarán las denuncias, se aportarán insumos técnicos y se facilitará la fiscalización parlamentaria.

“La ley requiere información estructurada para ejercer un control efectivo”, dijo. La oficina estará ubicada en la avenida Ayacucho con General Achá.

“Vamos a poder elaborar informes sobre estas denuncias y pasar esos reportes a mi equipo para canalizarlos a las autoridades correspondientes”, agregó.

Por su parte, el representante de la Cámara Agropecuaria, Rolando Morales, indicó que la oficina será fundamental para apoyar a los productores, especialmente a los que sufren pérdidas por avasallamientos, que muchas veces impiden la continuidad de la producción.

Un agricultor afectado señaló que “la ley siempre estuvo allí, pero faltó voluntad política para aplicarla”. La nueva oficina busca cerrar esa brecha y garantizar que las denuncias lleguen a las instancias que puedan darles respuesta.

