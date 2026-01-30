Regreso a clases con pasaje definido: cuánto pagarán los escolares en La Paz

Luego de un intenso debate entre dirigentes del autotransporte público y autoridades municipales, el municipio de La Paz confirmó que el pasaje escolar se mantiene sin incremento y regirá desde este lunes 2 de febrero, en resguardo de la economía de las familias paceñas.

De acuerdo con el consenso alcanzado, los estudiantes pagarán Bs 1,80 en microbuses y buses, mientras que se implementó por primera vez una tarifa escolar en minibuses de Bs 2,50.

“Esta determinación responde a un criterio de solidaridad frente a la crisis económica que atraviesa el país. El transporte también está haciendo su parte para apoyar a la población”, afirmó el secretario Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, tras concluir la reunión con los transportistas.

La autoridad municipal confirmó además que la tarifa diferenciada para adultos mayores y personas con discapacidad se mantiene en Bs 1,80 en micros y buses. Sin embargo, aclaró que no existe tarifa diferenciada en trufis ni en servicios de transporte exclusivo.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, señaló que la medida busca aliviar la carga económica de los padres de familia ante el inicio del año escolar.

“Nos hemos puesto en el lugar de los padres y de nuestros propios hijos. Por eso mantenemos la tarifa escolar y solidaria en el transporte masivo, y también la incorporamos en el sector de minibuses”, expresó.

El dirigente del transporte libre, Limbert Tancara, informó que el pasaje escolar regirá de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 20:00, y exhortó a los conductores a respetar el acuerdo alcanzado.

Finalmente, el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, anunció que de manera progresiva se implementará el sistema GPS en el transporte público, con el objetivo de mejorar el control de rutas, reforzar la seguridad ciudadana y avanzar en la eliminación del trameaje.

Desde este lunes rige el pasaje escolar en La Paz: mira cuánto se pagará. Foto Alcaldía de La Paz

Mira la programación en Red Uno Play