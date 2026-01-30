A días del inicio de clases, maestros advierten deficiencias en colegios de Santa Cruz

A tan solo días del inicio del año escolar, el sector del magisterio urbano expresa su preocupación por las condiciones en las que retornarán los estudiantes a las aulas.

Lorenzo Chávez, ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, lamentó que persistan serias deficiencias en infraestructura, falta de ítems y una evidente improvisación por parte de las autoridades educativas.

“Este lunes 2 de febrero comienzan las clases en Santa Cruz y a nivel nacional, pero debemos hacer conocer a la opinión pública que existen muchas dificultades”, manifestó Chávez, al señalar que numerosas unidades educativas presentan problemas estructurales, como techos en mal estado y baños deteriorados.

El dirigente responsabilizó directamente a las alcaldías municipales por el mantenimiento de la infraestructura escolar.

“Hay muchas unidades educativas que tienen problemas con el techo y con los baños, y esa es responsabilidad entera de los gobiernos municipales en el área de educación”, afirmó.

Asimismo, exigió al Gobierno nacional cumplir con la asignación de más de 2.000 ítems de nueva creación que, según indicó, hacen falta en el departamento.

“Mientras no se cubran esos ítems, los padres de familia siguen pagando cuotas de su bolsillo, cuando eso le corresponde al Estado”, reclamó.

Chávez también cuestionó la falta de coordinación del Ministerio de Educación y denunció ausencia de diálogo. “La ministra Beatriz García nunca nos ha llamado para trabajar temas importantes como la nueva malla curricular que estamos reclamando. Al contrario, hay mucha improvisación”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que el año escolar comenzará nuevamente en medio de carencias. “Lamentablemente vamos a tener que empezar así, con necesidades e improvisaciones, y luego nos echan la culpa de que la calidad educativa en Santa Cruz sigue siendo baja”, concluyó.

