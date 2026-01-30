Pacientes regresan a los hospitales: sector salud levanta huelga de hambre en Santa Cruz

Luego de 22 días de huelga de hambre, los trabajadores del sector salud determinaron levantar la medida de presión que mantenían por tercera semana consecutiva, lo que permitió el retorno parcial de la atención médica en los hospitales de la ciudad de Santa Cruz.

La decisión fue asumida tras alcanzar un acuerdo entre los dirigentes del sector y las autoridades del municipio cruceño, principalmente relacionado con el pago de sueldos adeudados, uno de los principales reclamos de los trabajadores.

Desde tempranas horas, decenas de pacientes volvieron a formar filas con la esperanza de recibir atención médica.

“Vine a hacer fila porque tengo que atenderme en traumatología. Llegué a las cinco de la mañana desde la zona sur. Ayer no había atención, es muy malo que no atiendan, es un perjuicio para nosotros”, expresó uno de los pacientes.

No obstante, los problemas en el sistema de salud continúan. Los trabajadores informaron que la Gobernación aún adeuda dos meses de salario a los funcionarios bajo contrato, situación que mantiene la incertidumbre en el sector.

“Estamos esperando encontrar al médico de neurología. Yo vengo a las cuatro de la mañana, la necesidad nos trae”, relató otra paciente afectada.

Pese al levantamiento de la huelga de hambre, este viernes continuaría suspendida la atención en hospitales y centros de salud, debido a que los profesionales médicos cumplen un paro de 72 horas en demanda del cumplimiento de otros beneficios laborales.

En pasadas horas, Rocío Rivero, secretaria general del Fesirmes, confirmó que la medida de presión se mantendrá hasta este viernes. El reclamo está relacionado con el incumplimiento del subsidio prenatal correspondiente a la gestión 2025 y el pago a la Gestora en las cuentas individuales de los trabajadores del sector.

