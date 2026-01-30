Caso 'maletas': Fiscalía inspeccionó Aduana y Naabol en Viru Viru

La Fiscalía, junto a la unidad anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizó una inspección en las instalaciones del aeropuerto internacional Viru Viru, enfocándose en dependencias de la Aduana Nacional y de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), como parte de las investigaciones del denominado caso maletas.

Durante el operativo, los investigadores ingresaron a las oficinas del jefe de Operaciones y del jefe del aeropuerto, donde procedieron al levantamiento de información digital, documentación administrativa y registros de cámaras de seguridad, con el objetivo de realizar pericias y esclarecer los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2025.

Ese día arribó a Viru Viru un vuelo charter con 31 maletas que no fueron sometidas a los controles establecidos, situación que actualmente es investigada por el Ministerio Público para determinar responsabilidades por la omisión de los procedimientos de revisión, en un caso que involucra a la exdiputada Laura Rojas.

Detenciones preventivas

En las últimas horas, el representante legal de una empresa de seguridad y un socio del juez Hebert Zeballos fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. Con estas decisiones judiciales, suman cinco las personas encarceladas por este caso, mientras que una sexta aguarda su audiencia cautelar.

El fiscal del caso, Julio César Porras, informó que la determinación fue asumida durante la audiencia cautelar de los dos implicados, quienes estarían vinculados a la empresa de seguridad que operaba en un galpón, lugar al que fueron trasladadas 31 de las maletas provenientes de Estados Unidos.

En ese galpón, durante un allanamiento realizado el 21 de enero, no se encontró el equipaje; sin embargo, se hallaron más de 70 kilos de marihuana, lo que agravó la investigación.

Uso de pasaporte diplomático

De acuerdo con los elementos investigativos, la exdiputada Laura Rojas habría ingresado al país en un jet privado, utilizando su pasaporte diplomático, el cual le fue asignado durante su ejercicio como legisladora. Este documento le habría permitido evitar la requisa de las maletas, cuyo destino y contenido final aún no han sido esclarecidos.

Actualmente, Rojas se encuentra recluida en un centro penitenciario, junto al juez Hebert Zeballos y el cuidador del galpón, todos con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

