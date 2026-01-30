TEMAS DE HOY:
¡Atentos! Bolívar-The Strongest, el posible onceno para el superclásico paceño

Ambos clubes tienen todo listo para disputar el cotejo que se jugará hoy desde las 19:00. 

Martin Suarez Vargas

30/01/2026 12:45

Izquierda: Patricio Rodríguez mediocampista de Bolívar. Derecha: Raúl Castro, volante de The Strongest. Foto: redes sociales.

Este es el posible onceno titular que podrían presentar Bolívar y The Strongest para el superclásico paceño, hoy desde las 19:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz, en duelo de ida de los playoffs del Torneo de Verano.

Bolívar podría jugar con Carlos Lampe en el arco; en defensa, los laterales serían Luis Paz y José Sagredo, mientras que los centrales serían Etcheverría y Arreaga. En el mediocampo contarían con Justiniano, Robson y Melgar, y en la delantera Rodríguez, Romero y Cauteruccio. DT: Flavio Robatto.

Posible alineación de Bolívar. Foto: Red Uno de Bolivia.

 

Posible alineación de The Strongest. Foto: Red Uno de Bolivia.

Por su lado, The Strongest podría alinear a Rodrigo Banegas en el arco; en defensa, Saucedo, Romay, Pedraza y Moya. En el mediocampo jugarían Busto, Castro y Arrascaita, mientras que en la delantera estarían Ventura, Estacio y Algarañaz. DT: Eduardo Villegas.

