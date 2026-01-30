La ilusión de Adrian Heath de regresar al fútbol internacional se convirtió en pesadilla en noviembre de 2024. El técnico inglés, que dirigió equipos en la MLS y jugó para el Everton, viajó a Tánger, Marruecos, tras recibir la promesa de un jeque de Arabia Saudita de contratarlo como director técnico, de acuerdo a una entrevista brindad al The Athletic.

Al llegar, Heath fue recibido por hombres que lo condujeron a un barrio peligroso y lo retuvieron en un departamento durante varias horas. Los secuestradores le exigieron un rescate de seis cifras, amenazando con dañar a su familia si no cumplía con sus demandas.

"Obviamente, esto no es lo que esperabas. Así es como va a funcionar: nos vas a enviar dinero sino, no volverás a ver a tu esposa, tus dos hijos ni a tus nietos", declaró el entrenador en una entrevista que le dijeron los secuestrador en aquel momento.

Gracias a la rápida reacción de su esposa y familiares, que rastrearon la ubicación de su celular y alertaron a contactos vinculados al FBI, los delincuentes finalmente lo liberaron y lo trasladaron al aeropuerto, donde pudo regresar a Estados Unidos. Heath relató que la experiencia le permitió valorar lo que realmente importa y, pese al trauma, mantiene el deseo de volver a dirigir.

Este suceso forma parte de una serie de engaños que afectaron a otros entrenadores internacionales, quienes fueron contactados con falsas ofertas laborales y terminaron en situaciones de riesgo similares.

