Adrian Heath, DT inglés, sobrevivió a un secuestro en Marruecos

El exentrenador de la MLS fue engañado con una oferta laboral en Arabia Saudita y retenido durante horas en Tánger por delincuentes que exigían un rescate. 

Martin Suarez Vargas

30/01/2026 11:45

Adrian Heath duante un partido de fútbol como director técnico. Foto: MLS
Marruecos.

La ilusión de Adrian Heath de regresar al fútbol internacional se convirtió en pesadilla en noviembre de 2024. El técnico inglés, que dirigió equipos en la MLS y jugó para el Everton, viajó a Tánger, Marruecos, tras recibir la promesa de un jeque de Arabia Saudita de contratarlo como director técnico, de acuerdo a una entrevista brindad al The Athletic.

Al llegar, Heath fue recibido por hombres que lo condujeron a un barrio peligroso y lo retuvieron en un departamento durante varias horas. Los secuestradores le exigieron un rescate de seis cifras, amenazando con dañar a su familia si no cumplía con sus demandas.

"Obviamente, esto no es lo que esperabas. Así es como va a funcionar: nos vas a enviar dinero sino, no volverás a ver a tu esposa, tus dos hijos ni a tus nietos", declaró el entrenador en una entrevista que le dijeron los secuestrador en aquel momento.

Gracias a la rápida reacción de su esposa y familiares, que rastrearon la ubicación de su celular y alertaron a contactos vinculados al FBI, los delincuentes finalmente lo liberaron y lo trasladaron al aeropuerto, donde pudo regresar a Estados Unidos. Heath relató que la experiencia le permitió valorar lo que realmente importa y, pese al trauma, mantiene el deseo de volver a dirigir.

Este suceso forma parte de una serie de engaños que afectaron a otros entrenadores internacionales, quienes fueron contactados con falsas ofertas laborales y terminaron en situaciones de riesgo similares.

