Clima en Cochabamba: lluvias leves y aumento de precipitaciones en el Trópico

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Cochabamba se encuentra actualmente en condiciones climáticas normales, con lluvias dentro de los parámetros habituales para esta época del año.

El meteorólogo Nihel Ruiz señaló que existe una concentración de humedad en la región, lo que provocará que las temperaturas asciendan levemente durante los próximos dos días. Posteriormente, se espera un ligero descenso térmico, acompañado de una disminución gradual de las precipitaciones.

Para los próximos días, el Senamhi prevé lluvias leves a nivel nacional. Este viernes se registrarán precipitaciones moderadas, mientras que el sábado 31 de enero se espera una reducción de las lluvias debido a la recuperación de las temperaturas. En Cochabamba, las precipitaciones continuarán siendo leves.

En contraste, el trópico cochabambino registrará lluvias más intensas. Según el pronóstico, las precipitaciones superarán los 30 milímetros y podrían sobrepasar los 40 milímetros el 2 de febrero, por lo que se recomendó a la población tomar previsiones.

El meteorólogo explicó que durante enero Cochabamba alcanzó su promedio climático normal de lluvias, con 101,2 milímetros acumulados. Recordó que en 2023 se registraron 275,2 milímetros, uno de los valores más altos desde 1969, aunque actualmente no se presentan eventos extremos.

Respecto a los próximos meses, Ruiz indicó que febrero será el mes con lluvias más intensas, mientras que las precipitaciones comenzarán a disminuir en marzo y alcanzarán niveles mínimos en mayo. No obstante, se prevé la presencia de lluvias hasta el mes de abril.

Finalmente, el especialista advirtió sobre el aumento progresivo de las temperaturas debido al cambio climático. Señaló que cada década la temperatura promedio se incrementa en aproximadamente 0,45 grados centígrados, por lo que llamó a la población a tomar conciencia sobre el impacto del calentamiento global.

