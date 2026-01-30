Clima en Cochabamba: lluvias leves y aumento de precipitaciones en el Trópico

Este viernes se registrarán precipitaciones moderadas, mientras que el sábado 31 de enero se espera una reducción de las lluvias debido a la recuperación de las temperaturas. En contraste, el trópico cochabambino registrará lluvias más intensas.
30/01/2026 9:44
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Cochabamba se encuentra actualmente en condiciones climáticas normales, con lluvias dentro de los parámetros habituales para esta época del año.
Para los próximos días, el Senamhi prevé lluvias leves a nivel nacional. Este viernes se registrarán precipitaciones moderadas, mientras que el sábado 31 de enero se espera una reducción de las lluvias debido a la recuperación de las temperaturas. En Cochabamba, las precipitaciones continuarán siendo leves.
El meteorólogo explicó que durante enero Cochabamba alcanzó su promedio climático normal de lluvias, con 101,2 milímetros acumulados. Recordó que en 2023 se registraron 275,2 milímetros, uno de los valores más altos desde 1969, aunque actualmente no se presentan eventos extremos.
Finalmente, el especialista advirtió sobre el aumento progresivo de las temperaturas debido al cambio climático. Señaló que cada década la temperatura promedio se incrementa en aproximadamente 0,45 grados centígrados, por lo que llamó a la población a tomar conciencia sobre el impacto del calentamiento global.
