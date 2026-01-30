TEMAS DE HOY:
Ritter propone un Congreso Autonómico Departamental en caminata por la ciudad

El candidato a la Gobernación busca recuperar competencias estatales mediante un encuentro de autoridades.

Ximena Rodriguez

29/01/2026 22:33

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El candidato Otto Ritter recorrió las calles de Santa Cruz en una caminata junto a sus simpatizantes para difundir su propuesta electoral. "Lo primero que vamos a hacer es convocar al primer congreso autonómico departamental para determinar las competencias que nos debe devolver el gobierno central", aseguró el jurista sobre su plan de gestión.

 

En materia de salud y bienestar social, el aspirante enfatizó la necesidad de crear infraestructura especializada para sectores vulnerables. Ritter señaló que se debe iniciar de forma inmediata la construcción de centros de detección temprana y de terapia para la neurodivergencia en el departamento.

Finalmente, su proyecto busca consolidar la salida de los productos cruceños mediante licitaciones de carreteras estratégicas hacia Paraguay y zonas fronterizas. “Debemos empezar con las licitaciones de las carreteras de San Matías a Roboré y de Tita a Paraguay, para integrarnos al mundo”, concluyó el candidato.

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

