Ritter propone un Congreso Autonómico Departamental en caminata por la ciudad

El candidato Otto Ritter recorrió las calles de Santa Cruz en una caminata junto a sus simpatizantes para difundir su propuesta electoral. "Lo primero que vamos a hacer es convocar al primer congreso autonómico departamental para determinar las competencias que nos debe devolver el gobierno central", aseguró el jurista sobre su plan de gestión.

En materia de salud y bienestar social, el aspirante enfatizó la necesidad de crear infraestructura especializada para sectores vulnerables. Ritter señaló que se debe iniciar de forma inmediata la construcción de centros de detección temprana y de terapia para la neurodivergencia en el departamento.

Finalmente, su proyecto busca consolidar la salida de los productos cruceños mediante licitaciones de carreteras estratégicas hacia Paraguay y zonas fronterizas. “Debemos empezar con las licitaciones de las carreteras de San Matías a Roboré y de Tita a Paraguay, para integrarnos al mundo”, concluyó el candidato.

