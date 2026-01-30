¡Papelón en Tarija! Suspendido el duelo Tomayapo-Independiente por sanciones de la FIFA

Lo que debía ser una fiesta deportiva en el inicio del torneo de verano de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) terminó en un bochorno administrativo.

El encuentro programado en el estadio IV Centenario entre Real Tomayapo e Independiente Petrolero fue suspendido minutos antes del pitazo inicial, dejando a la afición tarijeña con las manos vacías.

El problema radica en las sanciones que el club chuquisaqueño arrastra por la FIFA, las cuales le impiden inscribir jugadores.

“El Club Independiente informa a la opinión pública que ha procedido a realizar el pago íntegro y oportuno de las obligaciones económicas determinadas a favor de los jugadores que iniciaron demandas ante dicho organismo”, comunicó el ‘Matador’.

Actualmente, Independiente Petrolero figura en la Lista de Prohibición de Registro de la FIFA con tres inhibiciones distintas. Según la institución capitalina, los pagos correspondientes ya fueron realizados, pero “no han recibido respuesta” por parte de los exfutbolistas que iniciaron las demandas.

Según los reportes desde Tarija, el "Matador" se presentó al estadio con una delegación compuesta mayoritariamente por rostros nuevos. Sin embargo, el reglamento exige un mínimo de siete jugadores "antiguos"para habilitar el juego, cupo que Independiente no pudo completar.

Hasta el momento, la FBF no emitió un informe oficial sobre la reprogramación del duelo. El comité de competiciones deberá definir cuándo se llevará a cabo el partido de vuelta, que tendría lugar en Sucre.

