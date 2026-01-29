“¡Aterrador!”: denuncian que tres jugadores de Senegal fueron envenenados

El futbolista senegalés Ismail Jakobs aseguró en una entrevista con el medio Sportdigital que tres de sus compañeros se desplomaron justo antes de enfrentar a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones. Jakobs calificó el hecho como sospechoso, señalando que no se trató de una intoxicación alimentaria común.

“Mi sospecha personal es que tres de nuestros jugadores se envenenaron, y no fue una intoxicación alimentaria normal, en la que simplemente vomitaron o algo así. Estos tres jugadores realmente se desplomaron juntos”, declaró el futbolista del Galatasaray, de Turquía.

Jakobs relató cómo ocurrieron los hechos: primero Ousseynou Niang se desplomó durante el calentamiento, seguido por Pape Matar Sarr, quien cayó durante un descanso. “No quiero acusar a nadie, pero definitivamente no fue una coincidencia”, comentó.

“Los tres ni siquiera podían mantener la lengua dentro de la boca. Se desplomaron sudando. Krepin Diatta ni siquiera podía mantener la cabeza erguida antes del partido y vomitaba a ratos”, añadió. Como medida de precaución, Diatta, Niang y Sarr fueron hospitalizados en Rabat antes del encuentro.

A pesar del incidente, el equipo de Senegal se impuso por 1-0 a Marruecos en la final, con gol de Pape Gueye.

