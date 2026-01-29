Miguel Terceros se lució con un sombrerito ante Chapecoense en el partido correspondiente a la primera fecha del Brasileirao, disputado en el estadio Arena Condá de Chapecó, y fue elegido entre los mejores del duelo en el Santos.

El futbolista boliviano fue noticia nacional la tarde del miércoles al confirmarse su presencia como titular en el debut de su equipo en el Brasileirao, el torneo más importante de Brasil. El director técnico argentino Juan Pablo Vojvoda lo incluyó desde el inicio y el jugador respondió sin desentonar.

Apenas iniciado el encuentro, Terceros desbordó por el sector izquierdo y realizó una jugada individual que dejó mal parada a la defensa del Chapecoense; sin embargo, su remate fue bloqueado por un defensor y el arquero del equipo rival.

La acción más comentada del partido llegó a los 20 minutos por la banda derecha. Tras un tiro de esquina ejecutado por el propio Miguelito y rechazado por la defensa local, Santos perdió momentáneamente el balón, pero un defensor ganó la disputa física y habilitó a Terceros, quien, presionado por un rival, levantó el esférico con un sombrerito para reactivar el ataque. La jugada provocó la ovación del estadio y elogios de los narradores.

Finalmente, el partido terminó 4-2 a favor de Chapecoense, pero el desempeño de Miguelito fue destacado. Medios locales lo calificaron con 7 puntos, siendo uno de los jugadores mejor valorados del encuentro.

