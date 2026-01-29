A falta del anuncio oficial del Club Always Ready, todo indica que Fernando Nava, delantero cruceño que en 2025 vistió la camiseta de Oriente Petrolero, será nuevo refuerzo del plantel millonario para la temporada 2026.

Desde la interna del club informaron que tras arduas negociaciones, el equipo de El Alto logró asegurar la incorporación del atacante de 21 años, Fernando Nava Ortega, integrante de Bolivia 2022 y formado en Santos y Athletico Paranaense.

El acuerdo será por toda la temporada, con el objetivo de potenciar el frente ofensivo del vigente campeón boliviano de cara a sus desafíos locales e internacionales.

Fuentes cercanas a la institución también informaron que el jugador llegará a El Alto el viernes por la mañana para sumarse de inmediato a los entrenamientos del equipo dirigido por Julio César Baldivieso.

