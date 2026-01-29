Granizadas dañan cultivos y afectan a alrededor de 400 familias en Cochabamba

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, Ramiro López, informó que las fuertes granizadas registradas en los últimos días afectaron a comunidades y cultivos de alrededor de 400 familias en distintos municipios del departamento.

En el municipio de Santivañez, la granizada perjudicó a siete comunidades, con afectación a 30 familias y daños en cultivos de maíz, hortalizas y otros productos agrícolas.

La situación más crítica se registra en Sipe Sipe, donde también se reportaron siete comunidades afectadas, con 350 familias damnificadas y daños en 130 hectáreas de cultivos de papa, maíz y hortalizas. Ante este escenario, el municipio anunció que declarará emergencia para atender la contingencia.

En Totora, el fenómeno climático afectó a 25 familias de dos comunidades, con daños en 30 hectáreas de cultivos, según el reporte de la UGR.

López indicó que, hasta la fecha, nueve gobiernos municipales reportaron afectaciones por granizadas en lo que va de la gestión.

Los municipios de Tapacarí y Sipe Sipe figuran entre los más afectados, por lo que se prevé la declaratoria de emergencia, medida que permitirá realizar ajustes presupuestarios y brindar asistencia a las familias damnificadas.

El responsable de la UGR señaló que las afectaciones se produjeron principalmente en zonas de riesgo y terrenos recuperados. En ese marco, explicó que la atención se realizará mediante la entrega de bioinsumos y semillas, ya que en varios casos la pérdida no fue total y se busca recuperar la producción agrícola.

