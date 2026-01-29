“Santa Cruz necesita un cambio de timón”, Miguel Cadima busca ser gobernador

El ingeniero Miguel Cadima, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es candidato a la Gobernación de Santa Cruz y durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda, presentó su plan de trabajo.

Cadima, quien ya había aspirado en dos ocasiones al rectorado universitario, afirmó que su objetivo es ofrecer un modelo de gestión transparente y orientado al desarrollo económico y social del departamento.

Cadima se postula bajo la alianza política “Todos", conformada por dos agrupaciones. Sin embargo, admitió que aún no conoce en profundidad a todos los integrantes de las listas de candidatos a asambleístas que lo acompañan en la contienda electoral.

Detalló que su plan de gobierno se basa en tres pilares fundamentales: transparencia, solidaridad y progreso.

Según el candidato, “Santa Cruz necesita un cambio de timón. La crisis de valores, principios y la corrupción en todos los ámbitos –educación, salud, justicia y política– han afectado a la población”, aseguró.

Explicó que su propuesta busca fortalecer la educación y la salud, mejorar la infraestructura vial y apoyar al sector productivo mediante transferencia tecnológica y capacitación.

Como ejemplo, señaló que planea adquirir 21 micros equipados con tecnología de vanguardia para visitar los municipios más alejados y garantizar la cobertura en los sectores más desfavorecidos.

El candidato se mostró firme en su postura ética, recordando que rechazó 100 mil dólares ofrecidos para apartarse de su candidatura al rectorado universitario en 2016.

“No me voy a doblegar a la corrupción. La Gobernación no pagará ni un centavo que no sea invertido de manera correcta en educación, salud e infraestructura”, afirmó.

Sobre los avasallamientos en Santa Cruz, aseguró que su gestión respetará la Constitución y la ley para todos los casos, sin excepción: “No voy a permitir avasallamiento. Para grandes y pequeños se debe respetar la carta magna”, afirmó.

En cuanto al respaldo político, Cadima confirmó que cuenta con el apoyo del vicepresidente Edmand Lara, a quien considera un aliado en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, advirtió que no tolerará actos contrarios a los principios que defiende.

“Mientras él esté luchando en contra de la corrupción, siempre estaré con él. Pero si se tuerce, me apartaré de cualquier proyecto”, declaró.

