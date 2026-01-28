En una determinación trascendental para el panorama político boliviano, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) procedió a la anulación definitiva de la personería jurídica de los partidos Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN). La medida responde al incumplimiento del umbral mínimo de votación (3%) en los pasados comicios generales, una decisión que ya había sido tomada en 2025 pero que se mantenía en vilo a la espera de un fallo constitucional.

El fin de la personería de UCS y ADN

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó, en Que No Me Pierda, que tras recibir la notificación del Tribunal Constitucional sobre UCS, el organismo procedió de manera inmediata a ejecutar la sanción. Esta medida también alcanza a la agrupación ciudadana MOP de Potosí, que participó en alianza con el partido de la familia Fernández.

"En cumplimiento estricto a la Constitución y a la ley, ahora determinamos que se cancele esta personería jurídica... al perder esta personería jurídica, el resultado inmediato es que no pueden participar de estas elecciones subnacionales", sentenció Ávila.

El presidente fue enfático al señalar que esta decisión no es arbitraria, sino el cumplimiento de normativas con más de una década de vigencia: "El Tribunal Constitucional ha fallado, les ha rechazado ese recurso y ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral continuar con el procedimiento".

Rechazo a presiones y "pedidos de delinquir"

Ávila denunció públicamente que diversos actores políticos han intentado presionar al TSE para que ignore las inhabilitaciones de candidatos que no cumplen con los requisitos legales. Ante esto, la autoridad aseguró que el tribunal actuará como un cuerpo colegiado inquebrantable.

"Ya se está haciendo normal, por ejemplo, que ciudadanos nos soliciten incumplir la ley... Eso jamás vamos a hacer. Nosotros tenemos que cumplir la Constitución y la ley y las reglas tienen que ser claras para todas las organizaciones", afirmó.

Incluso fue más allá al calificar estas solicitudes como una incitación al delito: "Cuando nos dicen 'no cumplan la ley', eso es lo que están haciendo. Nos están diciendo que nosotros omitamos el cumplimiento de la ley y eso es un delito. Ese delito jamás lo vamos a cometer".

Inhabilitaciones y el principio de preclusión

Respecto a los candidatos inhabilitados para las Elecciones Subnacionales 2026 —donde de 26.000 inhabilitados solo 782 fueron reemplazados—, Ávila aclaró que el derecho a la participación política está sujeto a condiciones estrictas, comparándolo con el derecho al voto.

"Para ser elector, no solo me basta con tener 18 años, yo tengo que cumplir un requisito... Lo mismo pasa con los candidatos. Si yo no tengo una organización que me postule que tenga personería jurídica vigente, no puedo ser candidato", explicó la autoridad electoral.

Finalmente, el presidente del TSE advirtió que no se permitirá el transfugio de aquellos que, tras ser inhabilitados en una sigla, intenten aparecer en otra. Asimismo, recordó que las únicas tres causales para sustituir candidatos habilitados son renuncia, inhabilitación (por demanda probada) o fallecimiento.

