Viceministro revela investigación a expresidenta de Aduana por daño al Estado por Bs 10 millones

En un giro que compromete a la alta gerencia de la Aduana, el viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García informó que se ha formalizado una denuncia contra la expresidenta de la institución, Karina Serrudo, y otros dos exfuncionarios por un presunto daño económico de más de 10 millones de bolivianos en la construcción de oficinas en Tarija.

De acuerdo con el Viceministro, se detectaron dos irregularidades principales en este proceso de contratación:

Adjudicación dirigida: Se eligió al proponente que ofrecía el terreno por 2,8 millones de bolivianos , descartando una oferta un millón de bolivianos más barata.

Costo por metro cuadrado: Se habría pagado un precio excesivo por la construcción. "El costo por metro cuadrado estaba aproximadamente en $300... en este caso, la Aduana ha pagado $1.000 por metro cuadrado... este sobreprecio ha generado más de 9 millones de bolivianos", denunció la autoridad.

https://www.reduno.com.bo/noticias/nada-entra-asi-sin-complicidades-esto-dice-un-experto-sobre-el-caso-maletas-2026128155525

Hacia una reforma estructural

El Viceministro concluyó que estos hechos no son aislados, sino que responden a una "problemática estructural" dentro de la Aduana Nacional, recordando antecedentes como la pérdida de oro y el envío de una tonelada de droga a España.

"Nosotros observamos con mucha preocupación que ha existido una sistemática dinámica en la Aduana de generar estos hechos que lamentablemente lastiman la credibilidad de la ciudadanía en el Estado", sentenció García.

Mira la programación en Red Uno Play