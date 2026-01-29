El candidato Eliser Roca propone transformar El Alto en una metrópoli

Bajo la premisa de que El Alto es ahora el "centro de la metrópoli" paceña, el arquitecto y candidato a la alcaldía por la agrupación Unidos por el Cambio (UPC), Eliser Roca, presentó en Que No Me Pierda un ambicioso plan de gobierno que busca rescatar al municipio de lo que califica como una gestión sumida en la corrupción y el desorden.

Megaproyectos y gestión de recursos

Roca informó que ya entregó una carta al presidente del Estado, Rodrigo Paz, solicitando el apoyo financiero para 12 obras de impacto que requieren una inversión aproximada de 2.000 millones de bolivianos. Dado que el presupuesto municipal es insuficiente, su estrategia se basa en utilizar el presupuesto local como contraparte.

"De esos 1.400 millones de bolivianos (del presupuesto municipal), vamos a usar 1.200 millones como contraparte. Les vamos a decir: 'Señores del gobierno, aquí está nuestra contraparte, háganos estas obras'", explicó el candidato.

Entre las obras destacadas figuran:

Túnel aeroportuario: Una infraestructura subterránea que una el norte y el sur de la ciudad para descongestionar la avenida 6 de Marzo.

Parque Metropolitano y Plaza de Armas: Proyectados en los terrenos detrás del Aeropuerto Internacional de El Alto.

Hospital Materno-Infantil: Enfocado en combatir las altas tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino y de mama.

Reordenamiento vial y "anillos" al estilo cruceño

Inspirado en el modelo de Santa Cruz, Roca propone la creación de una Avenida Periférica que funcione como un anillo integrador. Esta arteria uniría siete distritos, desde Senkata hasta la cumbre de Alto Lima, buscando generar nuevos polos de desarrollo económico fuera de La Ceja.

Sobre el caos vehicular en el centro alteño, fue tajante al proponer un reordenamiento estricto:

"Los vehículos que vienen de la carretera a Oruro tienen que llegar hasta donde era la ex terminal, dar la vuelta y nuevamente a su lugar. Los que vienen de la Juan Pablo II, llegar hasta la Cruz Papal y volver. No hay principio de autoridad", afirmó.

Lucha contra la corrupción y meritocracia

El candidato de UPC fue crítico con la actual administración, comparándola con una "manzana podrida" donde la corrupción salta a la vista. Prometió acabar con el sistema de cuoteo donde las organizaciones sociales deciden cargos técnicos.

"¿Quién pone al secretario de transporte? Los transportistas. ¿Quién pone al jefe de unidad de mercados? Los gremiales. No puede ser que le demos al ratón que cuide el queso. Eso tiene que acabar", sentenció Roca, asegurando que su gestión se basará en profesionales idóneos y meritocracia.

Estudio científico para los pasajes

Ante la reciente polémica por el incremento de tarifas, Roca rechazó las medidas improvisadas y propuso un diálogo tripartito basado en datos técnicos.

"Tenemos que hacer un estudio científico para determinar las tarifas. Si va a haber tramo corto o tramo largo, tenemos que identificar plenamente cuántos kilómetros significa cada uno. A la fecha no hay eso", explicó.

Finalmente, Roca se presentó como una alternativa ajena a la "política tradicional", apelando a su labor social de 14 años para pedir el voto de confianza de los alteños en las próximas Elecciones Subnacionales 2026.

