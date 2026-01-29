Cuatro niños esperan por él: La tragedia de un joven apuñalado que adeuda 80 mil bolivianos por gastos médicos

Emir Freddy Abelo Martínez, un trabajador de 29 años, se debate entre la vida y la muerte tras ser interceptado por dos delincuentes en una motocicleta negra. El ataque ocurrió a plena luz del día mientras la víctima se dirigía a su fuente laboral, recibiendo una puñalada que comprometió gravemente sus órganos vitales.

Las secuelas físicas del asalto son devastadoras, obligando a los médicos a realizar intervenciones quirúrgicas de emergencia para salvarlo.

Su madre, Arminda Martínez, relató con dolor: “Tiene la costilla rota, le sacaron el bazo, le hicieron reventar el estómago y sus pulmones también están dañados”.

La angustia familiar se agrava por una deuda médica que ya supera los 80,000 bolivianos en una clínica privada de La Pampa de la Isla. Martínez describe el calvario de no poder separarse de su hijo: “Estamos todo el día en el hospital, desde ese día hasta ahora a mi casa no he llegado”.

En el hogar, cuatro niños de entre uno y cinco años, incluyendo un par de gemelas, esperan el retorno de un padre que aún no tiene fecha de recuperación. Ante la insolvencia económica, la familia busca desesperadamente la intervención de las autoridades para gestionar un traslado inmediato hacia el sistema de salud pública.

La solidaridad de la población es ahora la única esperanza para que Emir continúe su tratamiento y regrese con sus pequeños. Quienes deseen colaborar con esta causa pueden comunicarse directamente a los números de contacto: 78004055, 78049061 o 68813032.

