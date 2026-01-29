“Pensé que era mi cuñada”: estafas por WhatsApp dejan víctimas en Cochabamba

La Policía de Cochabamba reportó un aumento de estafas a través de WhatsApp, en las que delincuentes logran convencer a las víctimas de depositar dinero en cuentas bancarias mediante préstamos falsos. Una de las víctimas, que prefirió mantener su nombre en reserva, perdió Bs 3.840 tras caer en este tipo de engaño.

Según la denuncia, el modus operandi de los estafadores consiste en hackear la cuenta de WhatsApp de un conocido de la víctima por varias horas, acceder a sus contactos, principalmente familiares y amigos, y ganarse la confianza de los destinatarios utilizando conversaciones previas, de modo que los pedidos de dinero no generen sospechas. En algunos casos, los delincuentes envían códigos QR para facilitar los depósitos.

La víctima relató que a su “cuñada” le hackearon su WhatsApp. “Cuando intenté contactarla, ella no me respondía. Luego me llamó para decirme que no era ella y que no depositara, pero yo ya había enviado el dinero”, comentó.

Los estafadores se hicieron pasar por su cuñada para solicitar dinero bajo el pretexto de pagar colchones de su tienda.

“Primero me pidió 840 bolivianos y luego me dijo que se había equivocado de monto, que eran 3.840 bolivianos, y volví a enviarle el dinero”, contó.

El intento de estafa continuó con pedidos adicionales. “Luego quería que deposite otros 3 mil bolivianos, pero me sorprendí, ya no contestaba, decía que estaba sin señal. Más tarde me enteré que a mis hermanos también les habían solicitado dinero y por suerte no habían depositado”, aseveró.

La Policía advirtió que este tipo de delitos se aprovecha de la confianza entre familiares y amigos, por lo que recomienda verificar siempre la identidad de quien solicita dinero, no enviar depósitos inmediatos y reportar cualquier intento de estafa para que se inicie la investigación correspondiente.

