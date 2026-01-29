Baja del riesgo país abre acceso de Bolivia a mercados y créditos, según economista

El índice de riesgo país de Bolivia, medido por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) de JP Morgan, cayó hasta los 572 puntos básicos, una cifra que no se registraba desde antes de la crisis cambiaria de 2023.

Para el economista Fernando Romero, este descenso refleja una recuperación de la confianza internacional y abre la puerta al acceso a mercados y créditos externos.

Destacó que Bolivia registró uno de sus niveles más bajos de riesgo país en los últimos años, con una caída acumulada del 74%, lo que constituye una señal positiva para la economía nacional.

“Después de muchos años hemos registrado un pico bajo del riesgo país. Para ser más precisos, hemos llegado a 572 puntos, un nivel que no se veía desde hace tres años”, explicó.

Romero señaló que esta evolución es una buena noticia porque refleja una mejor percepción de Bolivia por parte de la comunidad internacional.

“Es una señal de que la comunidad internacional está viendo a Bolivia con buenos ojos y lo que estamos recuperando es la confianza”, afirmó.

El analista explicó que el riesgo país es un indicador clave para los acreedores internacionales, ya que mide la probabilidad de que un país cumpla con el pago de su deuda.

“Mientras más alto es el riesgo país, hay menos confianza de que el país pague su deuda; mientras más bajo, hay mayor confianza y se reduce el riesgo de un default”, precisó.

Asimismo, sostuvo que esta caída permite a Bolivia mejorar sus condiciones de financiamiento externo.

“Este indicador abre las puertas a los mercados internacionales y a futuros créditos”, señaló.

Romero indicó que el descenso del riesgo país responde a un proceso que combina factores económicos, políticos y sociales, y destacó que Bolivia no se encuentra muy alejada de otros países de la región, como Argentina.

Añadió que el contexto electoral, la consolidación del nuevo gobierno y las medidas adoptadas han sido determinantes en la tendencia a la baja.

“No se trata solo de un cambio de gobierno, sino de las medidas implementadas: las reformas, la eliminación de la subvención de combustibles, la apertura a las inversiones, el trabajo con el sector privado y la consolidación de acuerdos con organismos como el BID y la CAF”.

