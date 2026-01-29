Nuevo Viceministro de Tierras promete hacer respetar la propiedad privada

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, posesionó hoy oficialmente a Hormando Vaca Díez, en la ciudad de La Paz, como el nuevo Viceministro de Tierras en un acto estratégico para el sector.

Durante su intervención, Vaca Díez aseguró que “la tierra dejó de ser para el que la trabaja y pasó a ser para el que la trafica”, denunciando una degradación que alcanzó extremos de violencia física.

La nueva autoridad enfatizó que episodios como la toma de Las Londras y el ataque en la Chiquitania no fueron hechos aislados, sino actos de terrorismo promovidos por pactos políticos.

Ante este escenario, afirmó contundente: “Una de nuestras primeras acciones será devolver la institucionalidad al INRA, recuperando su rol eminentemente técnico y limpiándolo de las mafias que operan con impunidad”.

La gestión entrante se centrará en el respeto estricto a la propiedad privada y al territorio ancestral como ejes de su hoja de ruta. Finalmente, el Viceministro sentenció que es momento de poner orden, bajo la premisa de que “la tierra volverá a ser de quién la trabaja y de quién respeta la ley”.

