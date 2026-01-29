¿Lloverá o saldrá el sol? Así estará el clima este jueves en Santa Cruz

Santa Cruz vivirá este jueves 29 de enero una jornada marcada por los vientos del sur, lluvias dispersas y una sensación térmica elevada debido a la alta humedad, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

Para esta jornada se prevé una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 31°C. Sin embargo, el calor se sentirá con mayor intensidad. “La sensación térmica fruto de la humedad que impera en la atmósfera hará que se sienta un poco más el calor”, explicó Alpire.

El Señor del Clima también advirtió que las lluvias se presentarán de forma dispersa durante el día, aunque en algunos momentos podrían ser más sostenidas, especialmente con el ingreso de los vientos del sur, que además tendrán una leve incidencia en el descenso de las temperaturas máximas.

¿Qué pasará en los próximos días?

De acuerdo con el Reporte Meteorológico Semanal #238, el panorama cambiará nuevamente desde el viernes 30, cuando retornarán las corrientes del norte. Esto provocará un nuevo aumento de temperaturas, con máximas que llegarán a 33°C en la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, donde también se esperan mínimas de 22°C.

Durante el fin de semana persistirá un ambiente muy húmedo y caluroso, con presencia de chubascos y lluvias dispersas.

El clima en las provincias

El comportamiento será similar en el resto del departamento, aunque con variaciones térmicas:

Valles cruceños: mínimas de 12°C y máximas de 29°C, con lluvias dispersas.

Cordillera: mínimas de 18°C y máximas de 35°C, también con precipitaciones intermitentes.

Chiquitania: mínimas de 23°C y máximas de 36°C, manteniendo el mismo patrón de lluvias.

Alpire enfatizó que uno de los factores más importantes será la sensación térmica, que podría ser hasta 5°C superior a la temperatura real, debido a la atmósfera cargada de humedad y la presencia de lluvias.

“Este jueves las lluvias van a ser más sostenidas”, puntualizó el agrometeorólogo, anticipando una jornada donde el paraguas podría ser tan necesario como la ropa ligera.

