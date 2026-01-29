El boxeador Gervonta Davis, campeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), fue detenido este miércoles en Miami en el marco de una investigación por un presunto episodio de violencia doméstica ocurrido en 2025. La orden de arresto se emitió luego de que avanzara la causa judicial iniciada por una denuncia presentada por una mujer con la que Davis había mantenido una relación previa.

La detención se realizó mediante un operativo coordinado entre la policía de Miami Gardens y efectivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Davis fue ubicado en el Design District, uno de los principales polos comerciales del norte de Miami, y trasladado a una comisaría sin inconvenientes.

El hecho que motivó la investigación se remonta al 27 de octubre de 2025, en un club nocturno de Miami Gardens donde trabajaba la denunciante. Según el parte policial, Davis habría tomado a la mujer por la parte posterior de la cabeza, la empujó y la sujetó del cuello mientras la trasladaba hacia el estacionamiento del local. La víctima logró soltarse y refugiarse junto a otras empleadas. El informe médico indicó que presentaba moretones en uno de sus brazos, y las cámaras de seguridad del establecimiento serían pruebas clave en el caso.

La Justicia emitió la orden de arresto contra Davis por cargos que incluyen agresión, privación ilegítima de la libertad e intento de secuestro. El boxeador ya había enfrentado procesos judiciales similares: en 2022 fue arrestado en Broward por un caso de violencia doméstica y en 2020 fue imputado en Coral Gables por un episodio con una ex pareja, aunque esos cargos fueron posteriormente retirados. En 2025 también fue acusado en un hecho que involucró a la madre de sus hijos.

Mientras se define su situación procesal, el futuro deportivo del campeón queda en suspenso, a la espera de las resoluciones que adopte la Justicia en los próximos días.

