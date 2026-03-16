Sergio Romero, el portero con más partidos en la selección argentina, se retira del fútbol

El argentino Sergio Romero, exportero de Manchester United y Boca Juniors, anunció este lunes su retirada del fútbol profesional a los 39 años de edad, tras dos décadas de carrera en la que logró diez títulos y el hito de ser, hasta el momento, el guardameta que más partidos disputó en la selección argentina.



Según expresó a EFE, 'Chiquito' -apodado así por su gran porte- decidió terminar su trayecto profesional al inicio de 2026 mientras integraba el plantel del Argentinos Juniors, club al que fue traspasado tras un mal desenlace de su paso por Boca, en el que fue clave para alcanzar la final de la Copa Libertadores 2023.



Romero aseguró que comenzará a desarrollar su experiencia para ser entrenador de equipos.



Con Argentina, Romero sumó 96 partidos y dos Copas del Mundo bajo los tres palos, un récord absoluto en el equipo, al punto de que el segundo clasificado en esa lista, Emiliano 'Dibu' Martínez, está todavía muy lejos con sus 57 encuentros disputados.



Con la 'Albiceleste' fue titular en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, las Copas América de 2011, 2015 y 2016, y obtuvo el campeonato mundial sub-20 de 2007 en Canadá y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con el seleccionado sub-23.



Romero formó parte de una generación de jugadores de la selección argentina -junto al exmediocampista Javier Mascherano, entre otros- que se quedaron a las puertas de romper una larga racha negativa de títulos para su país, en especial tras la final perdida del Mundial de 2014 ante Alemania y la doble derrota ante Chile por la Copa América de 2015 y su edición Centenario de 2016.



Nacido en la provincia de Misiones, el portero surgido de las categorías formativas del Racing Club debutó en ese queipo 2006 y tras un puñado de partidos con gran desempeño fue traspasado al AZ Alkmaar de Países Bajos.



Su periplo europeo incluyó su paso por Inglaterra en el Manchester United, Francia en el Mónaco, e Italia en la Sampdoria y el Venezia, clubes en los que nunca logró consolidarse en la titularidad y siempre debió competir por el puesto.



Ya de vuelta en Argentina para defender la portería de Boca, fue determinante en la Copa Libertadores 2023 por la inusual cantidad de tiros penales que contuvo y que llevaron a su equipo a la gran final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, que terminó en festejo y título continental para el local Fluminense de Brasil.



Después de ese pico de rendimiento, acumuló errores que le valieron agudas críticas de los simpatizantes del 'Xeneize' que lo llevaron al extremo de enfrentarse cara a cara con uno de los fanáticos en las gradas de la 'Bombonera' tras una derrota por el Superclásico ante el River Plate de septiembre de 2024, episodio por el que perdió la titularidad y desencadenó su salida del club.



En total, disputó 371 partidos en equipos, donde concedió 351 goles y mantuvo 150 veces la valla invicta. EFE



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