Estafas en redes sociales: así operan los delincuentes y cómo evitarlas

Entre sus métodos, hackean cuentas de WhatsApp o redes sociales, copian información personal y luego contactan a los familiares y amigos de la víctima con mensajes que parecen legítimos, logrando que depositen dinero o compartan datos sensibles.
29/01/2026 11:24
La Policía de Cochabamba, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), alertó a la población sobre el aumento de estafas en redes sociales, especialmente aquellas que buscan obtener datos personales y dinero de manera fraudulenta.
El encargado de Relaciones Públicas de la Felcc, Carlos Rojas, explicó que los delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para suplantar identidades y engañar a los usuarios.
Según Rojas, los estafadores aprovechan situaciones de compra y venta en marketplaces, donde duplican cuentas legítimas y se hacen pasar por los propietarios, incluso copiando números de teléfono.
Otra modalidad incluye el uso de códigos QR prestados, que permiten a los delincuentes realizar pagos o cobros a nombre de terceros, muchas veces sin que el propietario del QR lo note.
La Policía recomienda a los usuarios:
No proporcionar datos personales ni financieros a desconocidos.
Verificar directamente la identidad de quien solicita información.
Confirmar por otros medios antes de realizar pagos o compartir datos sensibles.
Además, las autoridades instan a la población a reportar cualquier intento de estafa a través de los canales oficiales de la Policía, para facilitar la investigación y prevenir que más personas sean víctimas.
