Policial

Estafas en redes sociales: así operan los delincuentes y cómo evitarlas

Entre sus métodos, hackean cuentas de WhatsApp o redes sociales, copian información personal y luego contactan a los familiares y amigos de la víctima con mensajes que parecen legítimos, logrando que depositen dinero o compartan datos sensibles.

Cristina Cotari

29/01/2026 11:24

El encargado de  Relaciones Públicas de la Felcc, Carlos Rojas, explica los métodos de estafa. Foto: Red Uno
Cochabamba

La Policía de Cochabamba, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), alertó a la población sobre el aumento de estafas en redes sociales, especialmente aquellas que buscan obtener datos personales y dinero de manera fraudulenta.

El encargado de  Relaciones Públicas de la Felcc, Carlos Rojas, explicó que los delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para suplantar identidades y engañar a los usuarios.

Entre sus métodos, hackean cuentas de WhatsApp o redes sociales, copian información personal y luego contactan a los familiares y amigos de la víctima con mensajes que parecen legítimos, logrando que depositen dinero o compartan datos sensibles.

 

Según Rojas, los estafadores aprovechan situaciones de compra y venta en marketplaces, donde duplican cuentas legítimas y se hacen pasar por los propietarios, incluso copiando números de teléfono.

También engañan a personas mayores haciéndose pasar por empresas telefónicas conocidas para obtener datos personales que luego utilizan para clonar cuentas y contactar a sus familiares.

Otra modalidad incluye el uso de códigos QR prestados, que permiten a los delincuentes realizar pagos o cobros a nombre de terceros, muchas veces sin que el propietario del QR lo note.

 

La Policía recomienda a los usuarios:

  • No proporcionar datos personales ni financieros a desconocidos.

  • Verificar directamente la identidad de quien solicita información.

  • Confirmar por otros medios antes de realizar pagos o compartir datos sensibles.

Además, las autoridades instan a la población a reportar cualquier intento de estafa a través de los canales oficiales de la Policía, para facilitar la investigación y prevenir que más personas sean víctimas.

