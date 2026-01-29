Aduana: Destituyen a funcionarios por omitir control de 31 maletas de exlegisladora

La Aduana Nacional de Bolivia anunció la desvinculación inmediata de cinco funcionarios destinados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Esta determinación surge tras comprobarse que el personal omitió los controles de rigor sobre un cargamento de 31 maletas pertenecientes a la exdiputada Laura Rojas.

Por instrucción directa del Presidente Ejecutivo, Alberto Soto de la Vía, la institución procedió a retirar a técnicos y supervisores involucrados en el incidente. Entre los despedidos figura David Benerando Alanoca Montoya, quien se desempeñaba como Administrador de la Aduana en dicha terminal aérea.

La entidad aclaró que Álvaro Alejandro Barbery Guzmán era técnico en Gestión Aduanera y no ocupaba el cargo de Gerente Regional, como sugirieron versiones previas. Junto a él, fueron apartados Olberth Amilkar Maydana Torrico, Camila Vaca Negrete y Fernando Beltrán Martínez por incumplir la normativa vigente.

Más allá del despido, la Aduana Nacional formalizó una querella penal por delitos de incumplimiento de deberes, receptación, encubrimiento y corrupción pública.

"La Aduana Nacional ratifica su compromiso con la transparencia y de su trabajo permanente en beneficio del país", señaló el comunicado oficial emitido en La Paz.

