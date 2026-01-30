¿Renuncia válida? El TED cruceño evalúa el futuro político de Laura Rojas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, ha iniciado un análisis jurídico tras recibir la solicitud formal de renuncia de la candidata Laura Rojas. Manfredo Bravo, vocal de la institución, confirmó que la Sala Plena ya tomó conocimiento del documento y ha instruido a la Secretaría de cámara elaborar un informe técnico junto al área de asesoría legal.

La principal encrucijada radica en la imposibilidad física de la exdiputada para comparecer ante el organismo, lo que obliga a ponderar sus facultades individuales frente a los derechos de su partido.

"Aquí hay dos derechos que hay que analizar: primero el derecho político que tiene la ciudadana Laura Rojas a la renuncia por la situación jurídica que le impide el apersonamiento al Tribunal y el derecho político de la organización política", explicó Bravo.

Se espera que el dictamen final sobre la viabilidad de esta dimisión sea emitido mañana, tras el cruce de información normativa. Al respecto, el vocal fue enfático al señalar: “Hay que esperar a ver qué dicen nuestros asesores con relación a ese tema para saber qué decisión tomar sin vulnerar la normativa”.

