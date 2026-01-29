Vocales del TSE brindan solidaridad y respaldo a Gustavo Ávila ante ataques

Durante la jornada de este 29 de enero, a 52 días de las Elecciones Subnacionales 2026, el TSE emitió un comunicado donde todos los vocales brindaron su solidaridad y respaldo a su presidente Gustavo Ávila ante los ataques y descalificaciones infundadas realizadas por algunos actores políticos.

“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifiesta su solidaridad y respaldo absoluto al presidente del TSE, Gustavo Ávila Mercado, frente a los ataques y descalificaciones infundadas realizadas en los últimos días por algunos actores políticos”, menciona el comunicado.

El documento resalta que las decisiones que toma el TSE son bajo el estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la normativa electoral vigente, además de que se rechaza categóricamente cualquier intento de presión o deslegitimación a esta institución.

Este comunicado contempla el respaldo de los vocales Ximena Camacho, Silvia Chávez, Celedonia Cruz, Carlos Goitia, Ramiro Canedo y Carlos Ortiz, quienes figuran al final del comunicado.

