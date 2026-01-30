¡Flor está a salvo! La bebé de 10 meses desaparecida en Caranavi fue hallada en El Alto

La bebé Flor Yarretzi Quispe Tiñini, de 10 meses, desaparecida desde el pasado lunes 26 de enero en Caranavi, fue hallada sana y salva la noche del jueves en la calle 2 de la avenida Tiahuanaco, en El Alto, informó el Coronel Freddy Valda, comandante de la Policía Rural y Fronteriza.

Según la policía, la menor había sido entregada por su madre a una mujer, supuesta amiga, mientras ella trabajaba en un bar de Caranavi. Sin embargo, la mujer desapareció con la bebé y la madre no supo nada de su paradero, por lo que recién presentó la denuncia ante la Policía el jueves.

El operativo se realizó con la colaboración de la madre y permitió aprehender a la mujer que trasladó a Flor de Caranavi a El Alto. Las autoridades señalaron que durante la intervención se detectaron “contradicciones” en su versión, y que la sospechosa se acogió al derecho al silencio, sin brindar explicaciones sobre su decisión.

En un comunicado difundido por la Policía Boliviana en sus redes sociales, se confirmó:

“La menor FLOR YARRETZI QUISPE TIÑINI ha sido ENCONTRADA”, acompañado de la fotografía de la bebé.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del traslado y el involucramiento de la mujer aprehendida. La familia y la comunidad celebraron la noticia, que pone fin a días de incertidumbre y angustia.

