Cámaras captan presunto intento de rapto de una menor en la zona Villa Primero de Mayo

El hecho ocurrió en la zona Villa Primero de Mayo. Dos sujetos en motocicleta le robaron el celular a la menor y, según la familia, uno intentó llevársela por la fuerza. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

Silvia Sanchez

30/01/2026 8:29

Denuncian intento de secuestro de una menor en Santa Cruz. Captura de video.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un grave hecho de inseguridad fue denunciado la noche de este martes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de que familiares de una menor de 11 años alertaran sobre un presunto intento de rapto, ocurrido en el barrio 15 de Septiembre, en la zona Villa Primero de Mayo.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa a dos antisociales a bordo de una motocicleta interceptar a la niña. En las imágenes se aprecia cómo uno de los sujetos se abalanza contra la menor, provocando que caiga al suelo, mientras el otro permanece en el motorizado.

Según la denuncia de los familiares, además del violento ataque, los delincuentes lograron arrebatarle el celular a la niña y uno de ellos intentó llevársela por la fuerza, pero desistió al notar la presencia de los parientes que salieron de inmediato al escuchar los gritos.

“La moto se para al frente, a la vuelta de la casa. El hombre se acerca, la levanta, pero cuando me ve la botó al piso y se va corriendo”, relató una prima de la menor, visiblemente afectada.

Afortunadamente, la niña no fue raptada, aunque quedó en estado de shock tras el violento episodio. La familia exige mayor presencia policial y patrullaje en la zona, ante el temor de que hechos similares vuelvan a repetirse.

Los vecinos también se sumaron al pedido de seguridad, advirtiendo que la zona se ha vuelto altamente peligrosa, especialmente para niños y adolescentes.

