Colpa Bélgica, aislada: familias arriesgan la vida tras un mes sin puente

Ha pasado más de un mes desde la caída del puente que conectaba a los pobladores del municipio de Colpa Bélgica con sus fuentes de trabajo, centros de abastecimiento y servicios básicos. Sin embargo, hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial ni del Gobierno nacional ni de la Gobernación que anuncie medidas concretas para resolver la emergencia, según denunciaron los habitantes.

Además, agregaron que mientras las gestiones institucionales permanecen en silencio, la población se ve obligada a improvisar alternativas para cruzar el río. Estas rutas informales, además de inestables, representan un riesgo constante para niños, adultos mayores y trabajadores que a diario deben trasladarse de un lado al otro para sostener a sus familias.

Vecinos de la zona señalan que la caída del puente no solo interrumpió la circulación vehicular, sino que alteró por completo la dinámica económica y social de los habitantes de Colpa Bégica. Muchos trabajadores llegan tarde o no pueden asistir con regularidad a sus empleos, comerciantes enfrentan dificultades para abastecerse y estudiantes deben sortear trayectos inseguros para llegar a clases.

La falta de información oficial también genera incertidumbre. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un plan de contingencia, un cronograma de reconstrucción ni la asignación de recursos para atender el problema. Esta ausencia de respuestas mantiene a decenas de familias en una situación de vulnerabilidad que se prolonga con el paso de las semanas, manifestaron los pobladores.

