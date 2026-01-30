La Paz: ¿Cuánto pagarán los estudiantes en el PumaKatari y ChiquiTiti?

Desde este lunes 2 de febrero, el Servicio de Transporte Municipal PumaKatari y ChiquiTiti aplica una tarifa escolar preferencial en sus ocho rutas, ante el inicio del año escolar.

El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, informó que en el PumaKatari el pasaje para estudiantes será de Bs 2,50 en efectivo y de Bs 2 con la Tarjeta Inteligente.

La Tarjeta Inteligente se consolida como una herramienta clave para el ahorro diario, especialmente para los estudiantes, al ofrecer un costo reducido y mayor comodidad en el acceso al transporte público municipal.

Asimismo, Millares recordó que, tras un acuerdo entre dirigentes del autotransporte y autoridades municipales, también se establecieron tarifas escolares en el transporte sindicalizado: Bs 2,50 en minibuses y Bs 1,80 en micros, complementando el beneficio aplicado en el sistema PumaKatari y ChiquiTiti.

Con esta medida, el Gobierno Municipal de La Paz busca garantizar un transporte accesible y seguro para los estudiantes al inicio de la gestión escolar 2026.

El pasaje diferenciado rige de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 20:00.

