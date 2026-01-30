Detención domiciliaria para abogada sindicada de asociación con juez involucrado en tráfico de drogas

La audiencia de medidas cautelares contra la abogada sindicada de ser socia del juez Hebert Zeballos recientemente detenido por narcotráfico concluyó este viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz con la determinación de detención domiciliaria.

Según informó el fiscal a cargo del caso, Julio César Porras, la medida se tomó considerando la situación familiar de la investigada: es madre de un bebé de 10 meses con problemas de salud y tiene una madre de 90 años a su cargo.

“Se ha dado detención domiciliaria y 30 mil bolivianos de fianza, asegurando así la presencia de la señora en el proceso”, explicó Porras.

La abogada está sindicada de tráfico de sustancias controladas y de asociación ilícita, además de ser propietaria del 50% de la empresa vinculada al juez detenido, según el fiscal. Sin embargo, la autoridad aclaró que por el momento los cargos se basan en indicios, y el Ministerio Público busca avanzar en la investigación.

Durante la audiencia, la profesional se mostró afectada por la situación familiar y solicitó medidas que le permitieran atender a su hijo enfermo, lo que influyó en la decisión judicial. Tanto la defensa como la fiscalía han presentado apelaciones respecto a la determinación.

