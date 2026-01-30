TSE define este viernes impugnaciones de candidatos inhabilitados para elecciones subnacionales

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que este viernes 30 de enero concluye el plazo para resolver las 900 impugnaciones presentadas por candidatos que fueron inhabilitados para participar en las elecciones generales del 22 de marzo.

“La lista la vamos a publicar en el portal web del TSE a las últimas horas de este viernes”, indicó Ávila.

Asimismo, recordó que, siguiendo el cronograma electoral, el 5 de febrero vence el plazo para que las organizaciones políticas sustituyan a los candidatos inhabilitados por no cumplir con todos los requisitos.

“Hasta la fecha hemos tenido 1.136 sustituciones y hasta el 5 de febrero deberíamos completar las 26.000 que nos faltan”, añadió.

Para este proceso electoral se habían inscrito 34.000 candidatos; sin embargo, 26.000 fueron inhabilitados por incumplimientos en la presentación de sus documentos.

Mira la programación en Red Uno Play