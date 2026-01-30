Fiscalía precinta ambientes de Sinohydro y recaba documentos por caso El Sillar

Personal del Ministerio Público y de la Policía Boliviana allanó este jueves oficinas de la empresa Sinohydro, ubicadas en la ciudad de La Paz, como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en el proyecto de la doble vía El Sillar.

Durante el operativo, las autoridades precintaron uno de los ambientes de la empresa y procedieron al recojo de documentación, la cual será analizada dentro del proceso investigativo.

“Se ha precintado algunos ambientes donde existe una gran cantidad de documentación. Actualmente, el único investigado es el representante legal de la empresa, un ciudadano chino, quien fue notificado a través de sus representantes legales”, informaron desde el Ministerio Público.

Según explicó la Fiscalía, el allanamiento responde a la necesidad de revisar contratos y pagos suscritos por la empresa, ya que Sinohydro habría sido beneficiada con desembolsos que hoy son cuestionados dentro de la denuncia.

“Los contratos observados fueron suscritos con la empresa Sinohydro, que habría recibido pagos que actualmente se encuentran bajo investigación”, señalaron las autoridades.

Asimismo, se aclaró que el proceso continúa abierto y que en los próximos días se citará a más personas para que presten su declaración, mientras se profundiza la investigación sobre los hechos relacionados con la ejecución del proyecto carretero El Sillar, caso que también alcanza al exministro Edgar Montaño.

