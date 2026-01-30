Estudiantes de Unifranz desarrollan jarabe natural de orégano que combate el resfrío

Un grupo de estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, desarrolló un jarabe artesanal a base de orégano con el objetivo de aliviar los síntomas del resfriado común, una de las afecciones más frecuentes durante las temporadas de invierno.

Esta iniciativa nació a partir de la experiencia cotidiana de las propias estudiantes, quienes identificaron la necesidad de buscar alternativas naturales y accesibles para combatir molestias como la tos, el dolor de garganta y la congestión nasal.

Maribel Apaza, Alicia Huanca Maquera y Mariela Medina, estudiantes de tercer semestre, recuerdan cómo el resfriado se volvía casi inevitable entre sus compañeros durante los meses de frío.

Tras esa experiencia, las estudiantes decidieron investigar las propiedades medicinales del orégano, una planta ampliamente utilizada tanto en la gastronomía como en los remedios tradicionales, para transformarla en un jarabe natural.

Así formularon y desarrollaron una propuesta innovadora que ayuda a combatir la congestión nasal y los problemas respiratorios gracias a sus principios activos y propiedades antimicrobianas, trabajo que obtuvo uno de los primeros lugares en las V Jornadas de Investigación de Unifranz, en la gestión pasada

“Uno de nuestros propósitos fue investigar los principios activos del orégano porque ayudan al resfriado. El procedimiento incluyó la selección de la planta, la maceración y el uso del rotor evaporador para obtener los compuestos”, explica Maribel Apaza, integrante del equipo.

El orégano es una planta medicinal aromática que contiene aceites esenciales ricos en carvacrol y timol, compuestos reconocidos por sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y expectorantes, lo que lo convierte en un aliado natural para aliviar los síntomas del resfriado común.

Si bien el jarabe aún es un prototipo y no está aprobado para el consumo, el proyecto representa un ejercicio académico riguroso que permitió a las estudiantes aplicar conocimientos científicos en un contexto real.

“Nuestro objetivo fue elaborar cómo se hace un jarabe y demostrar que los principios activos pueden aliviar síntomas. En un futuro, con los controles de calidad adecuados, podría incluso llegar al mercado”, añade Maribel.

Sin embargo, el desarrollo del jarabe forma parte de un reto académico incluido en el plan de estudios de la carrera, basado en la metodología “aprender haciendo”, que busca integrar varias asignaturas en un solo proyecto práctico.

“El proyecto involucró a cinco docentes que, desde sus materias, guiaron a los estudiantes en el proceso de investigación, extracción y formulación. En mi caso, me correspondió tutorizar al grupo que trabajó con el extracto de orégano para desarrollar el jarabe”, señala Karin Toro, docente de Fisicoquímica en Unifranz.

Para la académica, el valor de este tipo de iniciativas trasciende el laboratorio: “Este tipo de experiencias desarrolla competencias científicas, pero también habilidades blandas como liderazgo, confianza y trabajo en equipo”, explica.

La motivación de las estudiantes también está vinculada a los saberes ancestrales. Alicia Huanca Maquera explica que la idea surgió de prácticas familiares: “En casa nos daban infusiones de orégano para calmar dolores menstruales o resfríos. Eso nos inspiró a investigar más y comprobar científicamente sus beneficios. Aunque encontramos algunas dificultades, como su carácter contractivo, logramos obtener resultados alentadores”, explica Maquera.

Este vínculo entre tradición y ciencia abre nuevas posibilidades para el desarrollo de productos naturales, accesibles y efectivos. Como destaca Toro, la meta es “que quienes no tienen acceso a medicamentos costosos puedan encontrar alivio en un jarabe natural y económico”.

Para el equipo, el reconocimiento obtenido refuerza su vocación científica. Mariela Medina comparte su entusiasmo al expresar: “Hemos llegado a la conclusión de que el jarabe de orégano puede aliviar el resfriado común gracias a sus principios activos. Haber ganado en las Jornadas de Investigación de la universidad nos motiva a seguir desarrollando productos, no solo jarabes, también cremas y otros derivados que puedan ayudar a la gente”.

El proyecto demuestra que la ciencia aplicada desde las aulas puede generar soluciones concretas para la vida cotidiana. “El aprendizaje no se queda en los libros, sino que se materializa en proyectos como este jarabe de orégano, que integra el conocimiento científico con las necesidades de la sociedad”, concluye Toro. Así, un reto universitario se transforma en una propuesta que une tradición, innovación y compromiso con la salud de la comunidad.

Mira la programación en Red Uno Play