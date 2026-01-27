Programa “Pitukea Mi Negocio” lanza convocatoria para fortalecer emprendedoras en Bolivia

El programa “Pitukea Mi Negocio”, reconocido a nivel nacional por su impacto en el fortalecimiento de emprendimientos femeninos, abrió oficialmente la convocatoria para su cuarta versión, consolidándose como una de las iniciativas más innovadoras de apoyo a negocios liderados por mujeres en Bolivia.

Xiomara Zambrana, directora asociada del Instituto de la Mujer y Empresa (IME), sostiene que el valor diferencial del programa está en su enfoque práctico y accesible. “Muchas emprendedoras inician con lo que tienen, sin conocimientos en diseño o marketing. Pitukea Mi Negocio les brinda herramientas concretas para que puedan construir una identidad de marca coherente y competitiva, alineada con sus objetivos de venta”, explica.

Esta nueva edición invita a emprendedoras de todo el país a profesionalizar sus marcas, potenciar sus ventas y adaptarse a un entorno digital cada vez más competitivo, con el respaldo de herramientas de inteligencia artificial y formación especializada. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026.

Impulsado por el Instituto de la Mujer y Empresa (IME), institución parte del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), junto a la Fundación Unifranz y con el apoyo del Banco FIE, el programa ha logrado posicionarse como un referente en formación empresarial femenina. Su impacto ha sido reconocido con el eCommerce Award Bolivia en la categoría Women, distinción que respalda su contribución al crecimiento y profesionalización de cientos de negocios.

Desde su creación, más de 600 emprendedoras han completado el proceso formativo y 45 emprendimientos recibieron una renovación integral de marca. Historias como Yo Juego, Artyka, Analuza, Franella, Kolla, Deleite Amazónico y Outlet Bolivia reflejan cómo el programa ha contribuido a mejorar la imagen digital, la estrategia de contenidos y el posicionamiento comercial de marcas lideradas por mujeres.

La cuarta edición de “Pitukea Mi Negocio” destaca por incorporar tendencias globales 2026–2027 y por ser el único programa en Bolivia que enseña inteligencia artificial aplicada a pequeñas y medianas empresas, democratizando el acceso a estas tecnologías.

A lo largo de cinco semanas, más de 200 emprendedoras podrán acceder de forma gratuita a formación virtual en marketing digital, ventas por redes sociales, creación estratégica de contenidos, branding, finanzas, liderazgo y uso práctico de IA para analizar mercados, optimizar procesos y tomar mejores decisiones.

El programa combina clases en vivo, materiales descargables, talleres prácticos y asesoría especializada, además de herramientas para crear contenido visual profesional con plataformas como Canva IA, TikTok y CapCut. También incluye módulos para organizar las finanzas y facilitar el acceso a crédito, fortaleciendo la sostenibilidad de los negocios.

Al finalizar la etapa formativa, las participantes presentan un video pitch que es evaluado por un jurado especializado. De este proceso, entre el 10% y 15% avanza a la fase final, donde 12 emprendedoras son seleccionadas para recibir una transformación completa y gratuita de la imagen de su marca, con acompañamiento personalizado durante cuatro a cinco semanas y visibilidad a nivel nacional.

Una de las fortalezas del programa es su carácter inclusivo: quienes no llegan a la fase final acceden a formación de alto nivel, ampliando el impacto del conocimiento y fortaleciendo el ecosistema emprendedor femenino. En palabras de Zambrana: “La IA cambió la forma de vender, y las emprendedoras bolivianas merecen aprovechar su potencial. Este programa busca que puedan reinventar sus negocios y competir en la nueva era digital”.

La convocatoria está dirigida a mujeres con negocios pequeños o medianos en funcionamiento, especialmente en etapas iniciales, que buscan optimizar sus ventas en redes sociales, posicionar su marca y aumentar sus ingresos mediante campañas digitales efectivas. Las inscripciones son gratuitas y de alcance nacional, y se realizan a través de la plataforma oficial pitukeaminegocio.ime.bo hasta el 31 de enero.

Con esta cuarta versión, “Pitukea Mi Negocio” reafirma su compromiso con el empoderamiento económico de las mujeres, apostando por la innovación, la tecnología y la formación como motores para transformar negocios y construir marcas sólidas en la nueva era digital.

